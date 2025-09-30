В Пензенской области ищут 21-летнего жителя Нижнего Ломова

30.09.2025 | 17:26

В Нижнем Ломове пропал 21-летний Алексей Анатольевич Теняко. Его местонахождение неизвестно с сентября 2024 года.

Во вторник, 30-го числа, ориентировку на молодого человека распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего - 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, глаза светлые.

Во что был одет Алексей Теняко, не сообщается.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.