В Пензе разыскивают 23-летнего мужчину

03.11.2020 | 10:13

В Пензе объявили в розыск 23-летнего местного жителя. Максим Геннадьевич Мухин пропал 23 октября. Во вторник, 3 ноября, ориентировку на него распространили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего 190 см, телосложение плотное, волосы темно-русые короткие, глаза серые. В день исчезновения он был одет в черную куртку и джинсы такого же цвета, на ногах - черные кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам добровольцы.

Сообщить о возможном местонахождении мужчины также можно по телефону 112.