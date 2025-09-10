В Пензе разыскивают свидетелей ДТП с мотоциклом на улице Кирова

10.09.2025 | 12:52

В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП с мотоциклом, которое случилось на улице Кирова в 23:19 14 августа.

По данным областной Госавтоинспекции, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, создал помеху мотоциклу, и тот опрокинулся.

Машина с места аварии уехала.

35-летний мотоциклист и его 21-летняя пассажирка получили травмы.

В Госавтоинспекции просят свидетелей данного ДТП позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181.