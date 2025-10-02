Двоих безработных пензенцев подозревают в госизмене

02.10.2025 | 11:46

В Пензенской области двоих временно безработных мужчин в возрасте 30 и 33 лет подозревают в государственной измене.

Установлено, что злоумышленники в Telegram связались с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передали ему информацию о промышленном предприятии и объектах МО России.

Противник мог использовать эти данные против Вооруженных Сил РФ «в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации», уточнили в пресс-службе областного УФСБ РФ.

В отношении пензенцев возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - добавили в управлении.