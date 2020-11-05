Мэр Пензы попросил уложить асфальт при благоприятной погоде

В микрорайоне Заря в Пензе продолжается строительство второго корпуска детского сада на улице Турищева. В среду, 4 ноября, ход работ проверил глава городской администрации Андрей Лузгин.
В настоящее время на объекте утепляют фасад, готовят полы и стены к финишному оформлению, обустраивают внутреннюю инфраструктуру и кроют крышу.
«Особое внимание нужно уделить благоустройству прилегающих территорий, чтобы асфальтовое покрытие уложить при благоприятных погодных условиях», - поручил Лузгин.
Кроме того, особое внимание уделили качеству отделки помещений. Оно должно быть выполнено на высоком уровне.
При необходимости количество рабочей силы на объекте готовы увеличить.
Ранее Лузгин назвал вопрос с доступностью мест в детских садах и школах в Пензе одним из самых острых. Для решения проблемы в разных районах города строят новые учреждения.
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