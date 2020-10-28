Пензенцам рассказали, где построят школы и детсады

Стало известно, как будет вестись строительство детских садов и школ в Пензе в ближайшие годы. Об этом рассказал глава администрации города Андрей Лузгин во время прямой линии в Instagram в среду, 28 октября.
«Сейчас один из самых острых вопросов связан с доступностью мест в детских садах и школах. Мы заканчиваем проектирование объектов», - пояснил Лузгин.
Так, на улице Антонова появится дошкольное учреждение на 400 мест. Оно будет запущено в эксплуатацию в декабре 2021 года, а в январе 2022-го начнет прием детей. Объект обойдется в 400 млн руб.
«Проектируем школу на 1 100 мест, ее строительство запланировано на 2021-2022 год. Рассчитываем ее запустить в полном объеме с 1 сентября 2022-го. Мы понимаем, что там (в микрорайоне ГПЗ-24. - Прим. ред.) школы достаточно сильно перегружены», - отметил Лузгин.
Чтобы не дожидаться окончания строительства и облегчить ситуацию, новые места откроют за счет ремонта помещений школы № 70.
В 2022 году образовательное учреждение на 1 400 мест введут в эксплуатацию в Засечном. Это позволит разгрузить учебные заведения в Терновке.
«Относительно школ в микрорайоне Заря - пока мы планируем начало строительства на 2023 год. Район развивается очень сильно, особенно за счет многодетных семей, которые начали активное строительство жилых домов. И количество детей, к нашей радости, растет гораздо быстрее, чем мы планировали изначально», - пояснил Лузгин.
Детсад на улице Красной будет построен в 2021 году. Кроме того, в январе 2021-го откроется учреждение в Тепличном.
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penzainform.ru писал(a):Хотел сказать район разваливается.ну да ладно.