Пензенцам рассказали, где построят школы и детсады

28.10.2020 | 12:13

Стало известно, как будет вестись строительство детских садов и школ в Пензе в ближайшие годы. Об этом рассказал глава администрации города Андрей Лузгин во время прямой линии в Instagram в среду, 28 октября.

«Сейчас один из самых острых вопросов связан с доступностью мест в детских садах и школах. Мы заканчиваем проектирование объектов», - пояснил Лузгин.

Так, на улице Антонова появится дошкольное учреждение на 400 мест. Оно будет запущено в эксплуатацию в декабре 2021 года, а в январе 2022-го начнет прием детей. Объект обойдется в 400 млн руб.

«Проектируем школу на 1 100 мест, ее строительство запланировано на 2021-2022 год. Рассчитываем ее запустить в полном объеме с 1 сентября 2022-го. Мы понимаем, что там (в микрорайоне ГПЗ-24. - Прим. ред.) школы достаточно сильно перегружены», - отметил Лузгин.

Чтобы не дожидаться окончания строительства и облегчить ситуацию, новые места откроют за счет ремонта помещений школы № 70.

В 2022 году образовательное учреждение на 1 400 мест введут в эксплуатацию в Засечном. Это позволит разгрузить учебные заведения в Терновке.

«Относительно школ в микрорайоне Заря - пока мы планируем начало строительства на 2023 год. Район развивается очень сильно, особенно за счет многодетных семей, которые начали активное строительство жилых домов. И количество детей, к нашей радости, растет гораздо быстрее, чем мы планировали изначально», - пояснил Лузгин.

Детсад на улице Красной будет построен в 2021 году. Кроме того, в январе 2021-го откроется учреждение в Тепличном.