Сетевое издание|18+|Среда|28 окт 2020|13:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцам рассказали, где построят школы и детсады

Печать

Стало известно, как будет вестись строительство детских садов и школ в Пензе в ближайшие годы. Об этом рассказал глава администрации города Андрей Лузгин во время прямой линии в Instagram в среду, 28 октября.

«Сейчас один из самых острых вопросов связан с доступностью мест в детских садах и школах. Мы заканчиваем проектирование объектов», - пояснил Лузгин.

Так, на улице Антонова появится дошкольное учреждение на 400 мест. Оно будет запущено в эксплуатацию в декабре 2021 года, а в январе 2022-го начнет прием детей. Объект обойдется в 400 млн руб.

«Проектируем школу на 1 100 мест, ее строительство запланировано на 2021-2022 год. Рассчитываем ее запустить в полном объеме с 1 сентября 2022-го. Мы понимаем, что там (в микрорайоне ГПЗ-24. - Прим. ред.) школы достаточно сильно перегружены», - отметил Лузгин.

Чтобы не дожидаться окончания строительства и облегчить ситуацию, новые места откроют за счет ремонта помещений школы № 70.

В 2022 году образовательное учреждение на 1 400 мест введут в эксплуатацию в Засечном. Это позволит разгрузить учебные заведения в Терновке.

«Относительно школ в микрорайоне Заря - пока мы планируем начало строительства на 2023 год. Район развивается очень сильно, особенно за счет многодетных семей, которые начали активное строительство жилых домов. И количество детей, к нашей радости, растет гораздо быстрее, чем мы планировали изначально», - пояснил Лузгин.

Детсад на улице Красной будет построен в 2021 году. Кроме того, в январе 2021-го откроется учреждение в Тепличном.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||
+1

penzainform.ru писал(a):

в микрорайоне Заря - пока мы планируем начало строительства на 2023 год. Район развивается очень сильно
Хотел сказать район разваливается.ну да ладно.

Гость||

Извините конечно! Но 23год это очень долго! Мкр Заря уже 5лет,а в спутнике тоже через 8 лет школу построили?! Что то я не помню, напомните! У меня 2ое и я хочу для них школу рядом с домом а не в цент города тоскать я...

Гость||

Когда на Западной поляне будет новая школа?

Новые дома ставят, а школы трещат по швам

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте