Судьбу левого поворота из Зари на М-5 решит «Поволжуправтодор»

11.09.2025 | 10:00

Вопрос о том, вернут ли жителям Зари левый поворот с улицы Новоселов на трассу, где сейчас идут ремонтные работы, является щепетильным. Такое мнение высказал замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 11 сентября.

«Трасса М-5 «Урал» находится в ведении «Поволжуправтодора», они будут принимать решение, какое направление открыть», - уточнил он.

По словам Усманова, пока в «Поволжуправтодоре» не дают категоричного ответа.

«Но мы понимаем, что федеральная трасса загруженная, движение интенсивное, в часы пик пробки, и, наверное, федералы тоже подумают, открывать ли там движение. Все это провоцирует ДТП, как раз в этом плане «Большая Волга» и размышляет, как там поступить», - сообщил он.

Ильдар Усманов уточнил: построенная на 624-м километре М-5 развязка исключает пересечение потоков и является наиболее безопасным путем из Зари.