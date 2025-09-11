Сетевое издание|18+|Четверг|11 сен 2025|12:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

Судьбу левого поворота из Зари на М-5 решит «Поволжуправтодор»

Печать
Telegram

Вопрос о том, вернут ли жителям Зари левый поворот с улицы Новоселов на трассу, где сейчас идут ремонтные работы, является щепетильным. Такое мнение высказал замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 11 сентября.

«Трасса М-5 «Урал» находится в ведении «Поволжуправтодора», они будут принимать решение, какое направление открыть», - уточнил он.

По словам Усманова, пока в «Поволжуправтодоре» не дают категоричного ответа.

«Но мы понимаем, что федеральная трасса загруженная, движение интенсивное, в часы пик пробки, и, наверное, федералы тоже подумают, открывать ли там движение. Все это провоцирует ДТП, как раз в этом плане «Большая Волга» и размышляет, как там поступить», - сообщил он.

Ильдар Усманов уточнил: построенная на 624-м километре М-5 развязка исключает пересечение потоков и является наиболее безопасным путем из Зари.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте