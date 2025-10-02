Сетевое издание|18+|Четверг|2 окт 2025|17:43
Из жизни

В Пензе детсад заплатит за падение ребенка с домика для игр

В Пензе Железнодорожный районный суд взыскал с детского сада материальный ущерб в пользу ребенка, получившего травму во время прогулки.

15 июля 2022-го мальчик 2015 года рождения в 17:33, находясь под надзором воспитателя, забрался на металлический домик. Потом он решил спрыгнуть, зацепился ногами, упал лицом вниз и получил травмы.

В марте 2023-го прокурор Железнодорожного района подавал иск к детсаду, требуя компенсировать мальчику моральный вред в сумме 500 000 рублей. 17 октября того же года иск был удовлетворен в полном объеме.

Позже выяснилось, что семье ребенка также причинен материальный ущерб - более 220 000 рублей. Мальчику провели ряд операций, назначили медикаментозное лечение и противоспаечную терапию. Ему прописали лечебную физкультуру, лечебное плавание и санаторно-курортное лечение.

«Таким образом, с 2022 по 2024 год на покупку лекарственных препаратов законным представителем несовершеннолетнего затрачено 18 652,9 руб.; на оплату санаторно-курортного лечения, включая оплату проезда и проживания, - 191 323 руб.; иные расходы, связанные с госпитализацией несовершеннолетнего, - 14 285 руб.», - перечислили в Железнодорожном районном суде.

Прокурор Железнодорожного района попросил взыскать с детсада в пользу ребенка компенсацию материального вреда, исключив расходы по оплате лечения, назначенного отоларингологом и офтальмологом.

Решением суда исковое заявление удовлетворено. Детсаду придется заплатить законному представителю ребенка еще 192 010 рублей 90 копеек.

