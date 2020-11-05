Губернатор ответил на вопросы пользователей о своем заболевании

05.11.2020 | 13:59

Губернатор Иван Белозерцев, накануне сообщивший о своем заражении коронавирусом, поблагодарил пользователей, которые желают ему скорейшего выздоровления.

Кроме того, глава региона ответил на некоторые вопросы подписчиков.

«А в какой палате вы лежите? Скольки местная у вас палата? И есть ли для вас все лекарства?» - поинтересовалась одна из жительниц области.

«Я дома», - пояснил Иван Белозерцев.

«Вы делали вакцинацию от коронавируса. Что, не помогла вакцина?» - обратился к губернатору другой комментатор.

«Я делал прививку от гриппа», - отметил он.

Часть обращений осталась без ответа. Так, люди спрашивали, где Белозерцев делал тест на коронавирус, быстро ли к нему приехал врач, как именно его лечат, хватает ли ему лекарств.

«Конечно, плохо так говорить и вряд ли вы столкнетесь с теми проблемами, с которыми сталкиваются обычные люди в период пандемии, но, может, хоть изнутри увидите, какой крах творится в медицине, и не будет мнения, что все под контролем и все стабильно. Крепкого здоровья и выздоровления!» - высказалась одна из пользовательниц.

4 ноября в своем обращении к землякам Иван Белозерцев рассказал, что уходит на самоизоляцию, но будет продолжать работать дистанционно.