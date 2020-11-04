18-летняя пропавшая пензячка найдена живой

04.11.2020 | 12:27

В Пензе прекращены поиски 18-летней горожанки. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка пропала во вторник, 3 ноября, - она ушла из дома в неизвестном направлении.

В среду, 4-го числа, в 11:20 на странице волонтеров появилась запись: «Стоп! Проверка информации».

Такой статус, согласно разъяснению, ставится в пяти случаях. Первый - пропавший человек найден прозвоном в больнице, морге, отделении полиции или другом учреждении. Второй - добровольцы нашли его, но родные еще не видели. Третий - разыскиваемый гражданин вышел на связь с родными, но они еще не встретились. Четвертый - если обнаружены останки, предположительно принадлежащие пропавшему. Пятый случай относится к лесным поискам, когда «потеряшка» найден в лесу, но еще не выведен к бригаде скорой помощи.

В 12:10 на странице волонтеров появилась запись: «Найдена. Жива». По правилам отряда добровольцы не пояснили, где находилась девушка.

«Статус «Стоп, проверка информации» меняется на статус «Найден, жив», только когда родственники пропавшего увидят его своими глазами», - разъясняется в посте.

Многим жителям региона памятна история с исчезновением в Сосновоборске 15-летней студентки лесного колледжа, пропавшей 19 октября. Девушку объявили в розыск, было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Впоследствии девушку видели в торговом центре «Южный» в Пензе с мужчиной. В итоге студентку разыскали 29 октября в Кургане. Теперь в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.