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Общество

18-летняя пропавшая пензячка найдена живой

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В Пензе прекращены поиски 18-летней горожанки. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка пропала во вторник, 3 ноября, - она ушла из дома в неизвестном направлении.

В среду, 4-го числа, в 11:20 на странице волонтеров появилась запись: «Стоп! Проверка информации».

Такой статус, согласно разъяснению, ставится в пяти случаях. Первый - пропавший человек найден прозвоном в больнице, морге, отделении полиции или другом учреждении. Второй - добровольцы нашли его, но родные еще не видели. Третий - разыскиваемый гражданин вышел на связь с родными, но они еще не встретились. Четвертый - если обнаружены останки, предположительно принадлежащие пропавшему. Пятый случай относится к лесным поискам, когда «потеряшка» найден в лесу, но еще не выведен к бригаде скорой помощи.

В 12:10 на странице волонтеров появилась запись: «Найдена. Жива». По правилам отряда добровольцы не пояснили, где находилась девушка.

«Статус «Стоп, проверка информации» меняется на статус «Найден, жив», только когда родственники пропавшего увидят его своими глазами», - разъясняется в посте.

Многим жителям региона памятна история с исчезновением в Сосновоборске 15-летней студентки лесного колледжа, пропавшей 19 октября. Девушку объявили в розыск, было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Впоследствии девушку видели в торговом центре «Южный» в Пензе с мужчиной. В итоге студентку разыскали 29 октября в Кургане. Теперь в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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Гость||

То есть она пропала вчера 3 ноября и ее сразу объявили в розыск? А сегодня уже нашли?

Гость||

Ну и девушки пошли!!!!!! Родные им по фигу! Все страдают, а они гуляют! Да не дай Бог, как все закончилось в Бессоновке! Девушки , мозги включите свои, оторвавшись от смартфонов.

Гость||

Ну, и где была? В загуле?

Большинству подростков сейчас пофигу, что переживают их родители. Конечно, мы бросаемся на поиски своих чад... Какие бы они ни были - они наши дети. И как им вбить в башку тупую - что они убивают своих родителей таким поведением...

Гость||

Праздник отмечала на вписке. Ну перебрала, а наутро проспалась и найдена жива!

Гость||

Девчонка совершеннолетняя. Родителям, конечно, нервяк. Нехорошо, что вовремя не сообщила (а может, просто перепила у друзей и уснула, а сообщила как проспалась). Но не рановато ли настолько панику стали разводить?

Гость||

Загуляла, загуляла в ночи

Потеряла от рассвета ключи

Я такого от судьбы не ждала

Загуляла, мне никто не судья

Загуляла, я на мгновенье загуляла.

Гость||

Комментаторы, вы все в загуле с малолетства? Не нужно вашим опытом делиться. При себе оставьте. Вы же не знаете ничего.

Гость||

Все когда-то перепивали и валялись в том числе и просто на улице, и на хазе вповалочку. Все через это проходили. А кто говорит, что не проходил, тот делал это сотню раз.

Гость||

13.36 Болезный...В следующий раз поперхнешься посильнее...

Гость||

Хотя бы довольная нашлась?

Гость||

Гость писал(a):

Хотя бы довольная нашлась?
Теперь их двое?

Гость||

Кто в молодости перепивал, тот алкоголиком стал. Кто не употреблял совсем, тот и взрослым не употребляет.

Гость||

13.49, вы только крайностями мыслите?

Гость||

Гость писал(a):

Кто в молодости перепивал, тот алкоголиком стал. Кто не употреблял совсем, тот и взрослым не употребляет.
Ты эти шутки Питрсяну пиши и отправляй.

Гость||

Гость писал(a):

13.49, вы только крайностями мыслите?
Ну, тащемта, выпила вотку - береги пелотку

Имя: Гость
Комментарий:

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