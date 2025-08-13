В Пензенской области пропал 27-летний сельчанин

13.08.2025 | 17:12

В Пензенской области разыскивают 27-летнего жителя села Лопатки Бессоновского района Алексея Алексеевича Матвеева. 10 августа он ушел из дому и не вернулся.

В среду, 13-го числа, ориентировку на молодого человека распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». Они уточнили, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Рост Алексея - 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие.

В день исчезновения на нем были бежевая футболка, черные брюки, бейсболка и ботинки того же цвета.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.