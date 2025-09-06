В Пензе разыскивают 72-летнего пенсионера

06.09.2025 | 14:41

Волонтеры и родственники разыскивают 72-летнего жителя Пензы Виктора Николаевича Дементьева. О местонахождении мужчины нет сведений с 2 сентября.

Ориентировку на пропавшего опубликовало региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 6-го числа.

Рост Виктора Дементьева - 167 сантиметров, телосложение худощавое. У него темно-русые с сединой волосы и голубые глаза.

В день исчезновения пензенец, предположительно, был одет в рубашку-поло оливкового цвета и темно-синие джинсы, обувь - коричневые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят передать информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или по номеру 112.