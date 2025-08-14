В Пензенской области разыскивают мужчину с татуировками на руках

14.08.2025 | 07:48

Волонтеры и родственники разыскивают 33-летнего жителя села Соловцовка Пензенского района и Пензы Владислава Сергеевича Гребенщикова. О местонахождении мужчины нет сведений с 30 июля.

Ориентировку на пензенца опубликовало региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» вечером в среду, 13 августа.

Рост пропавшего 182 сантиметра, телосложение худощавое. У Владислава Гребенщикова темные волосы и голубые глаза. Особые приметы мужчины – татуировки на руках.

В день исчезновения на нем были черная футболка, голубые джинсы, кеды и темно-синяя бейсболка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.