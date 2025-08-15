В Белинском районе разыскивают 91-летнюю пенсионерку

В Белинском районе Пензенской области разыскивают 91-летнюю жительницу села Свищевка. 14 августа она ушла в неизвестном направлении.
Ориентировку на пропавшую распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост женщины - 154 сантиметра, телосложение плотное. У нее седые волосы и серо-голубые глаза.
В день исчезновения на женщине были белый халат с рисунком, белая вязаная кофта, черные тапочки, белый платок с цветами.
«Возможна потеря памяти», - предупредили в «ЛизаАлерт».
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пензячки, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
UPD: 15 августа волонтеры сообщили, что женщину нашли живой.
