В Пензе ищут свидетелей смертельного ДТП с мотоциклистом

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек.

Авария случилась 28 июля в 17:47 на улице Карпинского.

38-летнего мужчину на мотоцикле Yamaha FZ6 занесло, и он врезался сначала в бордюр, а затем в автомобиль Audi A6 с 53-летним водителем.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Свидетелей убедительно просят позвонить в отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-62, 59-90-77 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, каб. 25.

Источник — фото ГАИ
