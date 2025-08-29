На ул. Измайлова автомобилист сбил девочку и скрылся

29.08.2025 | 11:56

В Пензе разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 13 августа на улице Измайлова.

По предварительным данным, в 13:25 водитель неустановленного автомобиля сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места аварии.

Ребенок получил травмы.

Очевидцев убедительно просят позвонить в управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.

Также для сообщения каких-либо сведений, которые помогут установить обстоятельства аварии, можно прийти по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.