На ул. Измайлова автомобилист сбил девочку и скрылся

В Пензе разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 13 августа на улице Измайлова.
По предварительным данным, в 13:25 водитель неустановленного автомобиля сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места аварии.
Ребенок получил травмы.
Очевидцев убедительно просят позвонить в управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.
Также для сообщения каких-либо сведений, которые помогут установить обстоятельства аварии, можно прийти по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.
