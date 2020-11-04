В Пензе разыскивают 18-летнюю Екатерину Селезневу

В Пензе пропала 18-летняя Екатерина Игоревна Селезнева. Сообщение об этом появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Девушка ушла из дома в неизвестном направлении во вторник, 3 ноября.
Екатерина Селезнева имеет рост 167 см, нормальное телосложение, темные волосы до плеч, голубые глаза.
Она была одета в ярко-розовую куртку с капюшоном, черные брюки, черные кроссовки.
Всех, кто имеет сведения о месте нахождения Екатерины Селезневой, просят сообщить информацию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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