Пензенцам, лечащимся от COVID-19 на дому, купят препараты на 50 млн

02.11.2020 | 11:06

Пензенская область получит средства на предоставление бесплатных лекарств больным с коронавирусом. Деньги будут выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением, которое подписал его руководитель Михаил Мишустин.

«Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», - говорится в пояснительной записке к документу.

Регионам выделено всего более 5,04 млрд рублей. Пензенской области направят 49 млн 131 тыс. 600 руб.

Министрам здравоохранения и финансов РФ поручено в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы их руководители могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.

Ранее деньги на покупку препаратов для амбулаторных больных выделили из областного бюджета. Сумма финансирования составила 9 млн.