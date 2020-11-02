Пензенский минздрав назвал число резервных машин скорой помощи

02.11.2020 | 09:25

В Пензенской области на вызовы ежедневно выезжают 140 бригад скорой помощи. Об этом сообщил врио министра здравоохранения в регионе Александр Никишин на совещании с губернатором в понедельник, 2 ноября.

«Дополнительно есть возможность развертывания 5 бригад, но пока необходимости в этом не видим. 55 исправных машин находится в резерве: по одной в муниципальных районах, остальные в Пензе», - уточнил Никишин.

По его словам, еще 55 автомобилей на ремонте, 27 - на списании.

Иван Белозерцев отметил, что резерв хороший. «Должны быть в любой момент готовы заменить», - подчеркнул он.