Иван Белозерцев о коронавирусе: До плато еще далеко

02.11.2020 | 12:28

По данным на 2 ноября, в больницах Пензенской области от коронавируса и внебольничной пневмонии лечат 2 511 человек. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, ежедневно выписываются 150-160 человек, перенесших COVID-19 и пневмонию. 233 койки в настоящее время свободны.

«До плато еще далеко, но в течение двух недель мы видим стабилизацию числа новых выявляемых случаев - этот показатель держится приблизительно на одном уровне», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Он отметил, что среди пациентов большинство тех, у кого легкая форма течения болезни. Есть и такие, кто переносит инфекцию бессимптомно.

«Пациентам в больницах больше не требуется двух отрицательных результатов теста для выписки. Соответствующее решение принял Минздрав РФ. Если человек хорошо себя чувствует, то он может побыть либо дома, если в этом случае возможна самоизоляция, либо на изоляции в обсерваторе - койки у нас готовы», - заверил Иван Белозерцев.

За последние сутки диагноз COVID-19 в регионе поставили 164 раза. Число инфицированных за все время пандемии достигло 15 587. Зарегистрировано 187 жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб.