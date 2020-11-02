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Общество

Иван Белозерцев о коронавирусе: До плато еще далеко

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По данным на 2 ноября, в больницах Пензенской области от коронавируса и внебольничной пневмонии лечат 2 511 человек. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, ежедневно выписываются 150-160 человек, перенесших COVID-19 и пневмонию. 233 койки в настоящее время свободны.

«До плато еще далеко, но в течение двух недель мы видим стабилизацию числа новых выявляемых случаев - этот показатель держится приблизительно на одном уровне», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Он отметил, что среди пациентов большинство тех, у кого легкая форма течения болезни. Есть и такие, кто переносит инфекцию бессимптомно.

«Пациентам в больницах больше не требуется двух отрицательных результатов теста для выписки. Соответствующее решение принял Минздрав РФ. Если человек хорошо себя чувствует, то он может побыть либо дома, если в этом случае возможна самоизоляция, либо на изоляции в обсерваторе - койки у нас готовы», - заверил Иван Белозерцев.

За последние сутки диагноз COVID-19 в регионе поставили 164 раза. Число инфицированных за все время пандемии достигло 15 587. Зарегистрировано 187 жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ни чего ,настанет ещё время и все вы ответите за свои преступления перед народом ,и поедете к Путоранскому плато.

Гость||

Гость писал(a):

Ни чего ,настанет ещё время и все вы ответите за свои преступления перед народом ,и поедете к Путоранскому плато.
А лучше- ещё подальше!

Гость||

Всем заболевшим скорейшего выздоровления!Здоровья всем!

Гость||

Почему нет ограничений массовых мероприятий,работают бассейны и др,общественный транспорт не обрабатывается, одно вранье!

Гость||

Нет не желания, не денег, кому это надо, все плывут по течению, будь что будет.

Имя: Гость
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