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Общество

В Пензенской области назвали число новых пациентов с COVID-19

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В Пензенской области выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Свежую статистику опубликовал утром в понедельник, 2 ноября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки диагноз COVID-19 в регионе поставили 164 раза. Число инфицированных за все время пандемии достигло 15 587.

Ранее врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин отметил, что уровень госпитализации больных коронавирусной инфекцией стабилизировался.

«Работа ведется в плановом режиме. На сегодняшнее утро количество вызовов скорой медицинской помощи не увеличивается», - уточнил Никишин на оперативном совещании в понедельник, 2 ноября.

Губернатор Иван Белозерцев в ответ заметил, что ситуация с заболеваемостью остается напряженной.

«Много заболевших - тех, которые лечатся в домашних условиях», - подчеркнул глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Хватит лечиться в домашних условиях! Марш на диспансеризацию, а то не все население охвачено коронавирусом,а коллективный иммунитет вырабатывать надо!

Гость||

Хватит рисовать. Каждый день у них по 160-170. Ни ума ни фантазии. Что выборы рисуют, что корону...

Гость||

Борьба с болезнью не может быть страшней самой болезни. Сколько людей умерли, не получив плановую медицинскую помощь из-за борьбы с одним единственным "барановирусом"? Да и можно ли назвать то, что происходит, борьбой? Вирус не опасен для подавляющего большинства, именно на меньшинство должна быть нацелена работа системы здравоохранения. Вирус с нами НАВСЕГДА, он никуда не денется, надо с ним учиться жить. Последние исследования показывают, что коллективный иммунитет вряд ли будет иметь какое-то значение, поскольку антитела существуют несколько месяцев. И никакая вакцина не поможет. Или что - вакцинируемся, ждём когда иммунитет исчезнет, ревакцинируемся, когда вакцина перестанет действовать – снова вакцинируемся, то есть, это не закончится никогда? Поэтому и нет никакого прока от всех этих мер по борьбе с вирусом - жить надо как обычно и относиться к нему, как к ОРВИ или гриппу. Все равно все переболеют по нескольку раз.

Гость||

Школьников нужно скорей в школы.Толпами ходят везде и растаскивают заразу.Сократите им каникулы.

Гость||

Гость писал(a):

Школьников нужно скорей в школы.Толпами ходят везде и растаскивают заразу.Сократите им каникулы.
в том то все и дело, что в школе они были хотя бы под каким-то контролем с точки зрения соблюдения мер, а каникулы только усугубят распространение вируса. Крайне недальновидное решение губернатора

Гость||

Почему Никишин всё врио ?

Гость||

Гость писал(a):

Ни ума ни фантазии. Что выборы рисуют, что корону...
Вы дурачек?

Гость||

Заткнитесь уже про школы.У меня как раз из школы заразы притащил.Где не соблюдаются никакие меры.Теперь болею я,и мне очень тяжело.Скорая после вызова приехала только через два часа,и ничего.Я начала задыхаться после приёма препарата.Не забрали,ничего не оказали.Сообщила в поликлинику о своём состоянии и тишина.

Гость||

Сегодня в аптеке мне посоветовали купить препарат гель вироксинол-защита от вирусов и бактерий+маска!Буду надеяться,что поможет!

Имя: Гость
Комментарий:

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