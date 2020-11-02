В Пензенской области назвали число новых пациентов с COVID-19

02.11.2020 | 10:52

В Пензенской области выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Свежую статистику опубликовал утром в понедельник, 2 ноября, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки диагноз COVID-19 в регионе поставили 164 раза. Число инфицированных за все время пандемии достигло 15 587.

Ранее врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин отметил, что уровень госпитализации больных коронавирусной инфекцией стабилизировался.

«Работа ведется в плановом режиме. На сегодняшнее утро количество вызовов скорой медицинской помощи не увеличивается», - уточнил Никишин на оперативном совещании в понедельник, 2 ноября.

Губернатор Иван Белозерцев в ответ заметил, что ситуация с заболеваемостью остается напряженной.

«Много заболевших - тех, которые лечатся в домашних условиях», - подчеркнул глава региона.