Троллейбусы: Пензенское УФАС рассмотрит жалобу перевозчика

01.11.2020 | 09:14

В понедельник, 2 ноября, Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Пензенской области рассмотрит жалобу ООО «Универсал Сервис».

Созданная 1 сентября 2020 года фирма с 1 октября, после расторжения договора с ООО «Горэлектротранс», отвечает за перевозку пассажиров троллейбусами по шести муниципальным маршрутам.

Организация пожаловалась в УФАС на положения документации при проведении аукциона в электронной форме «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам», проводимого Центром закупок г. Пензы для нужд городского управления транспорта и связи.

«Согласно требованиям закона о контрактной системе и документации о закупке срок окончания подачи заявок - 29.10.2020 9:00. Окончание срока рассмотрения первых частей заявок - 30.10.2020. Дата проведения аукциона - 02.11.2020.

С учетом требований статьи 83.2 закона о контрактной системе и положений документации о закупке предполагаемая дата заключения контракта - не ранее 14-17 ноября 2020 года», - пояснили в пресс-службе регионального УФАС РФ.

Жалобу начнут рассматривать в 14:30 в дистанционном режиме.

В открытом письме мэру Пензы Андрею Лузгину генеральный директор ООО «Универсал Сервис» Александр Кровяков писал: «Считаем, что УТИС по непонятным для нас причинам создал путаницу с датой проведения аукциона (в документации это 02.11.2020) и началом выполнения работ (в документации это 01.11.2020, то есть на день раньше проведения самого аукциона). Что это? Техническая ошибка, неграмотность исполнителя или чье-то сознательное намерение создать условия для срыва аукциона?»