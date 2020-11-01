Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 ноя 2020|09:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Троллейбусы: Пензенское УФАС рассмотрит жалобу перевозчика

Печать

В понедельник, 2 ноября, Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Пензенской области рассмотрит жалобу ООО «Универсал Сервис».

Созданная 1 сентября 2020 года фирма с 1 октября, после расторжения договора с ООО «Горэлектротранс», отвечает за перевозку пассажиров троллейбусами по шести муниципальным маршрутам.

Организация пожаловалась в УФАС на положения документации при проведении аукциона в электронной форме «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам», проводимого Центром закупок г. Пензы для нужд городского управления транспорта и связи.

«Согласно требованиям закона о контрактной системе и документации о закупке срок окончания подачи заявок - 29.10.2020 9:00. Окончание срока рассмотрения первых частей заявок - 30.10.2020. Дата проведения аукциона - 02.11.2020.

С учетом требований статьи 83.2 закона о контрактной системе и положений документации о закупке предполагаемая дата заключения контракта - не ранее 14-17 ноября 2020 года», - пояснили в пресс-службе регионального УФАС РФ.

Жалобу начнут рассматривать в 14:30 в дистанционном режиме.

В открытом письме мэру Пензы Андрею Лузгину генеральный директор ООО «Универсал Сервис» Александр Кровяков писал: «Считаем, что УТИС по непонятным для нас причинам создал путаницу с датой проведения аукциона (в документации это 02.11.2020) и началом выполнения работ (в документации это 01.11.2020, то есть на день раньше проведения самого аукциона). Что это? Техническая ошибка, неграмотность исполнителя или чье-то сознательное намерение создать условия для срыва аукциона?»

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Так троллейбусы эти 2 дня ходить будут или нет? Вот в чем вопрос. То что их намеренно и целенаправленно "сливают", и так давно известно.

Гость||

Причем тут два дня?! Что вообще происходит? Внесите ясность.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте