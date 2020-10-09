О троллейбусах: в Пензе расторгли договор с ООО «Горэлектротранс»

09.10.2020 | 11:10

В пятницу, 9 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило сообщение от горожанки Валентины, обратившей внимание на изменение реквизитов на билете, выданном ей в троллейбусе.

«Это что же, нас теперь не «Горэлектротранс» обслуживает? Все распродали, что ли? Что это за новая компания тут указана - «Универсал Сервис»? Чего нам ждать?» - поинтересовалась девушка.

Перипетии с рогатыми машинами начались летом, после обсуждения новой концепции развития общественного транспорта в Пензе, которая предусматривает замену троллейбусов на автобусы и корректировку маршрутов.

Новость получила широкий отклик среди горожан: одни высказались за исчезновение троллейбусов, другие - против.

В конце августа и начале сентября в Пензенской гордуме судьбу электротранспорта решали на повышенных тонах. При перераспределении финансов, от которого зависела судьба троллейбусов, в конце концов было решено выделить 9,8 млн рублей на функционирование троллейбусов в октябре.

«На октябрь был объявлен аукцион, одна заявка есть. Сегодня он завершен. Мы доводим лимиты и объявляем новый аукцион на ноябрь. Далее на декабрь будем искать средства», - уточнил первый заммэра Пензы Виталий Макаров 25 сентября.

«В настоящее время работу, связанную с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по шести муниципальным маршрутам, в Пензе выполняет ООО «Универсал Сервис». Собственник расторг договор с ООО «Горэлектротранс» и передал имущество в «Универсал Сервис», - сообщили в пресс-службе мэрии, уточнив, что контракт подписан с 1 октября.

На вопрос, кто является собственником, в управлении транспорта и связи города пояснили, что «данная информация не может быть обнародована, так как в соответствии с законом отсутствуют основания ее предоставлять в рамках конкурсных процедур».

На работу пензенского электротранспорта в ноябре требуется 6 млн 999 тыс. 700 рублей.