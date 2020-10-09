Сетевое издание|18+|Пятница|9 окт 2020|11:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

О троллейбусах: в Пензе расторгли договор с ООО «Горэлектротранс»

Печать

В пятницу, 9 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило сообщение от горожанки Валентины, обратившей внимание на изменение реквизитов на билете, выданном ей в троллейбусе.

«Это что же, нас теперь не «Горэлектротранс» обслуживает? Все распродали, что ли? Что это за новая компания тут указана - «Универсал Сервис»? Чего нам ждать?» - поинтересовалась девушка.

Перипетии с рогатыми машинами начались летом, после обсуждения новой концепции развития общественного транспорта в Пензе, которая предусматривает замену троллейбусов на автобусы и корректировку маршрутов.

Новость получила широкий отклик среди горожан: одни высказались за исчезновение троллейбусов, другие - против.

В конце августа и начале сентября в Пензенской гордуме судьбу электротранспорта решали на повышенных тонах. При перераспределении финансов, от которого зависела судьба троллейбусов, в конце концов было решено выделить 9,8 млн рублей на функционирование троллейбусов в октябре.

«На октябрь был объявлен аукцион, одна заявка есть. Сегодня он завершен. Мы доводим лимиты и объявляем новый аукцион на ноябрь. Далее на декабрь будем искать средства», - уточнил первый заммэра Пензы Виталий Макаров 25 сентября.

«В настоящее время работу, связанную с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по шести муниципальным маршрутам, в Пензе выполняет ООО «Универсал Сервис». Собственник расторг договор с ООО «Горэлектротранс» и передал имущество в «Универсал Сервис», - сообщили в пресс-службе мэрии, уточнив, что контракт подписан с 1 октября.

На вопрос, кто является собственником, в управлении транспорта и связи города пояснили, что «данная информация не может быть обнародована, так как в соответствии с законом отсутствуют основания ее предоставлять в рамках конкурсных процедур».

На работу пензенского электротранспорта в ноябре требуется 6 млн 999 тыс. 700 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Писец рогатым...

Гость||

А вам не все равно какая компания вас возит

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Универсал Сервис»? Чего нам ждать?»
Основана 01.09.2020

Все понятно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте