В Пензе проверили работу подвозящего маршрута № 26

21.08.2025 | 19:28

В Пензе маршрутки № 26 ходят по расписанию. К такому выводу пришли представители общественного совета при областном минстрое по результатам проверки.

В среду, 20 августа, они работали на остановке «ул. Мереняшева» в утренний час пик (около поселка Дубрава). Проверяющие выяснили: график движения маршруток соблюдается, однако один микроавтобус на линии находился в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Маршрут № 26 обслуживает ООО «Дилижанс Групп» по регулируемому тарифу, уточнили в минстрое. Перевозчику выставили штраф, а руководителю предприятия поручили усилить контроль за машинами.

Ранее сообщалось, что за выпуск на линию грязных автобусов и троллейбусов перевозчиков штрафуют на 1 000 рублей.

Схема движения и расписание маршруток № 26 изменились с 8 августа.