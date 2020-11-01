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Общество

Пензенцы проголосовали за украшение города к Новому году

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Читатели портала PenzaInform.ru высказали свое мнение по поводу предложения депутата городской думы не тратить деньги на украшение областного центра к Новому году. С такой инициативой он выступил на сессии в пятницу, 30 октября.

Народный избранник аргументировал это рекомендацией Роспотребнадзора не проводить массовые мероприятия, тем более ночью, а Новый год, как известно, празднуется именно в это время суток.

По его мнению, ни к чему провоцировать людей на нарушение требований и рисковать их здоровьем.

Речь шла о сумме в два с лишним миллиона рублей, на которые планируется установить центральную и маленькие елки на площади Ленина, заменить шары, гирлянды, покрасить лапы елок, заменить часть лавочек, отремонтировать светодиодную композицию «Олени», а также поставить горки в различных районах города.

Большинство пользователей портала с депутатом не согласились. По состоянию на 12:00 1 ноября 81,07% от общего числа проголосовавших высказались за украшение города, несмотря на пандемию, потому что необходимо создать праздничное настроение.

«Обязательно надо украсить. И так хреново, а если на главный праздник года еще и город не украшать, настроение у людей вообще ниже плинтуса будет», «Люди все равно будут приезжать в центр, чтобы погулять с детьми. И на Новый год без новогодних украшений будет не город, а унылое гэ», - заметили они.

Только 18,93% читателей инициативу поддержали, сочтя, что лучше оставаться дома и беречься или направить сэкономленные средства на другие нужды.

«Хоть один здравомыслящий депутат есть», «Лучше закупить лекарства в больницы на эти деньги! Или на оснащение больниц! Все равно в Пензе украшать не умеют, ни вкуса, ни эстетики нет! Так зачем?», «Собираться запрещено, праздничных гуляний тоже не будет. Так зачем деньги тратить? Нерачительно!», «Пир во время чумы!!!» - заявили они.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Я не голосовала! И из родственников и знакомых никто не голосовал.

Гость||

Голосовщики эти ваши как тридварасы: их вроде бы и много, но среди моих знакомых их нет.

Гость||

Можно список голосовавших в студию!

Имя: Гость
Комментарий:

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