Сетевое издание|18+|Пятница|30 окт 2020|12:11
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Общество

Депутат предложил не тратить деньги на украшение Пензы к Новому году

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Выделять дополнительные средства на организацию новогодних массовых мероприятий не следует. Об этом заявил один из депутатов Пензенской городской думы на сессии в пятницу, 30 октября.

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина доложила, что необходимо направить два с лишним миллиона на создание праздничного настроения: установку центральной и маленьких елок на площади Ленина, замену шаров, гирлянд, покраску лап, замену части лавочек, ремонт светодиодной композиции «Олени», а также установку горок в различных районах города.

Народный избранник Александр Смирнов счел, что тратиться не стоит, ведь Роспотребнадзор все равно рекомендовал не проводить массовые мероприятия, тем более ночью, а Новый год, как известно, празднуется именно в это время суток.

По его мнению, ни к чему провоцировать людей на нарушение требований и рисковать их здоровьем.

Депутат Людмила Коломыцева категорически не согласилась с коллегой.

«И так люди наши сидят, боятся заразиться. Никто не говорит, что нужно устраивать массовые мероприятия, но город надо украшать. Представьте, с каким настроением они войдут в новый год. Праздничное настроение, несмотря на пандемию, быть должно», - высказала она свое мнение.

В итоге 21 депутат проголосовал за выделение средств, 5 - против, 2 воздержались. Решение приняли.

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Надо ли украшать Пензу к Новому году, несмотря на пандемию?

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Гость||

Хоть один здравомыслящий депутат есть.

Гость||

Обязательно надо украсить. И так хреново, а если на главный праздник года еще и город не украшать, настроение у людей вообще ниже плинтуса будет.

Гость||

Я сильно удивляюсь, что мой голос уже принят! Я не голосовала!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Я сильно удивляюсь, что мой голос уже принят! Я не голосовала!!!!!
Так принят в качестве пустого. И это правильно.

Гость||

Хотя бы одна здравая мысль!!!! Обеспечьте людей тестами, медиков масками и защитными костюмами!!!!

Гость||

Можно и скромненько украсить, и денежку сэкономить для других целей, например для больниц, на тралики и т.д. Недовольные будут всегда.

Гость||

А прошлогодние украшения уже списали и разобрали?! Разве этого недостаточно?!

Гость||

Распилите деньги которые выделены на украшение города между жителями

Гость||

Гость писал(a):

Распилите деньги которые выделены на украшение города между жителями
Ды как Вы так можете. Это преступление )))))))))))))

Гость||

А как же распил и откат?

На этих украшениях уважаемые люди с хорошими лицами немалые деньги делают. Так что не волнуйтемь - будут вам лампочки

Гость||

А,что толку в голосование в Пензаинформ,если решение депутаты уже приняли с результатом 21-за,5--против,2-воздержались.Для чего мы тут копья ломать станем???

Гость||

Гость писал(a):

Для чего мы тут копья ломать станем???
Для того, чтобы лишний раз убедиться, как далеки они (депутаты) от народа.

Гость||

Гость писал(a):

Обязательно надо украсить. И так хреново, а если на главный праздник года еще и город не украшать, настроение у людей вообще ниже плинтуса будет.
Что тебе, любезный, от этих украшений? В кошельке прибавится? У тебя точно - нет, если только у украшателей. Андрей Смирнов - респект! А рыжая баба - дура, отправьте ее из думы назад в детский сад нянечкой попы детишкам вытирать!

Гость||

Лучше закупить лекарства в больницы на эти деньги! Или на оснащение больниц! Все равно в Пензе украшать не умеют, ни вкуса, ни эстетики нет! Так зачем?

Гость||

Фамилию здравомыслящего депутата в студию! Народ должен знать у кого из депутатов еще Остались зачатки разума!

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Имя: Гость
Комментарий:

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