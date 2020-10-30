Депутат предложил не тратить деньги на украшение Пензы к Новому году

30.10.2020 | 10:48

Выделять дополнительные средства на организацию новогодних массовых мероприятий не следует. Об этом заявил один из депутатов Пензенской городской думы на сессии в пятницу, 30 октября.

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина доложила, что необходимо направить два с лишним миллиона на создание праздничного настроения: установку центральной и маленьких елок на площади Ленина, замену шаров, гирлянд, покраску лап, замену части лавочек, ремонт светодиодной композиции «Олени», а также установку горок в различных районах города.

Народный избранник Александр Смирнов счел, что тратиться не стоит, ведь Роспотребнадзор все равно рекомендовал не проводить массовые мероприятия, тем более ночью, а Новый год, как известно, празднуется именно в это время суток.

По его мнению, ни к чему провоцировать людей на нарушение требований и рисковать их здоровьем.

Депутат Людмила Коломыцева категорически не согласилась с коллегой.

«И так люди наши сидят, боятся заразиться. Никто не говорит, что нужно устраивать массовые мероприятия, но город надо украшать. Представьте, с каким настроением они войдут в новый год. Праздничное настроение, несмотря на пандемию, быть должно», - высказала она свое мнение.

В итоге 21 депутат проголосовал за выделение средств, 5 - против, 2 воздержались. Решение приняли.