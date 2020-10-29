Пензенским молодоженам запретили приглашать гостей в загс

29.10.2020 | 11:14

В Пензенской области сузили круг лиц, которые могут присутствовать на церемониях бракосочетания. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В настоящее время регистрация заключения брака в торжественной обстановке проводится только в присутствии лиц, вступающих в брак. Мера вызвана обострением эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее число гостей на торжественной церемонии ограничили 10, а спустя неделю, 27 октября, от приглашения посторонних решили отказаться вообще.

«Все консультации можно получить дистанционно по телефонам территориальных органов ЗАГС или по телефонам Управления ЗАГС Пензенской области: 8(841-2) 52-55-89, 8(841-2) 52-55-84», - уточнили представители ведомства.

О возобновлении работы в обычном режиме они пообещали сообщить на сайте и в соцсетях.

«Благодарим за понимание. Берегите себя и своих близких!» - обратились к пензенцам представители управления.

Во время первой волны пандемии коронавируса предпринимались аналогичные меры. Женихов и невест просили приходить в загс вдвоем.