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Общество

Пензенским молодоженам запретили приглашать гостей в загс

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В Пензенской области сузили круг лиц, которые могут присутствовать на церемониях бракосочетания. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В настоящее время регистрация заключения брака в торжественной обстановке проводится только в присутствии лиц, вступающих в брак. Мера вызвана обострением эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее число гостей на торжественной церемонии ограничили 10, а спустя неделю, 27 октября, от приглашения посторонних решили отказаться вообще.

«Все консультации можно получить дистанционно по телефонам территориальных органов ЗАГС или по телефонам Управления ЗАГС Пензенской области: 8(841-2) 52-55-89, 8(841-2) 52-55-84», - уточнили представители ведомства.

О возобновлении работы в обычном режиме они пообещали сообщить на сайте и в соцсетях.

«Благодарим за понимание. Берегите себя и своих близких!» - обратились к пензенцам представители управления.

Во время первой волны пандемии коронавируса предпринимались аналогичные меры. Женихов и невест просили приходить в загс вдвоем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А в масках почему нельзя.

Гость||

У них значит penzainform.ru писал(a):

Мера вызвана обострением эпидемиологической обстановки в регионе.
А в маршрутках и автобусах в магазах значит нету обострения эпидемиологической обстановки в регионе

Гость||

Какой ужас!!!

Гость||

Гость писал(a):

Какой ужас!!!
Что ужасного? Все правильно и везде так надо.

Имя: Гость
Комментарий:

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