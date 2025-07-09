В Пензенской области 61 пара поженилась в праздничный день

09.07.2025 | 19:41

В Пензенской области во вторник, 8 июля, в День семьи, любви и верности, 61 пара решила связать себя узами брака. Об этом сообщили в региональном минтруде.

Сценарии церемоний были по-особому праздничными, а помещения загсов - тематически украшены.

«Массовое бракосочетание в День семьи, любви и верности свидетельствует о растущем интересе современного общества к сохранению традиционных семейных ценностей и стремлении строить крепкие супружеские отношения», - отметила начальник управления ЗАГС Минтруда Пензенской области Юлия Петрова.

Помимо брачных церемоний, в регионе в этот день прошли чествования пар, отметивших юбилеи.

В Пензенской области в рамках программы, направленной на сохранение репродуктивного здоровья молодых семей, новоиспеченным супругам выдают сертификаты на медобследование.