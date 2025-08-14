Евфимия и Питер-Стеф: редкие имена новорожденных в Пензенской области

14.08.2025 | 20:58

В Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных остаются София и Михаил. Данные опубликовал информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».

С начала года по состоянию на 14 августа Софиями назвали 93 девочек, Михаилами - 125 мальчиков.

Среди женских имен второе место по популярности делят Варвара и Василиса (по 92), на третьем - Ева (78), на четвертом - Анна (72).

В топ-5 мужских имен входят кроме Михаила Матвей (93), Артем (91), Максим (88) и Тимофей (85).

Пятерку редких женских имен составили Есия, Нафиса, Таймия, Ясмин и Евфимия, мужских - Алекс, Питер-Стеф, Мухаммаджон, Халим и Евпатий.