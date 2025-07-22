Жители Пензенской области стали реже разводиться

22.07.2025 | 15:57

В Пензенской области количество разводов снизилось почти на 30%, сообщили в региональном минтруде.

За первое полугодие 2024-го было зарегистрировано 2 299 расторжений брака, за аналогичный период 2025-го - 1 653.

В минтруде пояснили, что на базе загсов реализуется проект, направленный на укрепление института семьи. Цель - помочь парам сохранить брак и преодолеть кризис в отношениях.

По словам начальника управления ЗАГС Юлии Петровой, при подаче заявления на развод супругам предлагается профессиональная консультация семейного психолога. «Квалифицированную поддержку оказывают специалисты Института регионального развития, которые прошли специальное обучение по работе с супружескими парами», - уточнила она.

С 1 января 2025 года в России повысили госпошлину за расторжение брака как при взаимном согласии, так и через суд. Вместо 650 рублей каждый супруг теперь должен заплатить до 5 000 рублей.