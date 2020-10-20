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Общество

Пензенцы могут пригласить в загс на бракосочетание не больше 10 человек

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В Пензенской области на церемонию бракосочетания можно пригласить весьма ограниченный круг людей. Об этом сообщается на сайте управления ЗАГС.

«Пары, регистрация брака которых запланирована на осенне-зимний период, просим ограничить количество гостей, приглашенных в территориальные отделы ЗАГС (не более 10 человек)», - говорится в обращении к будущим молодоженам.

Также в ведомстве напомнили, что прием граждан проводится по предварительной записи через единый портал госуслуг или по телефону отдела (номера размещены на сайте zags.pnzreg.ru в разделе «Информация для населения»).

Консультации можно получить и по телефонам: 8(8412)52-55-89 и 8(8412)52-55-84.

Заявления на выдачу повторных документов следует направлять по обычной или электронной почте в местный загс либо в форме электронного письма по адресу upr_zags@sura.ru.

Для получения апостиля рекомендуется отправить комплект документов почтовой связью или курьерской службой доставки в архив (440039, г. Пенза, ул. Шмидта, 4).

В управлении предупредили о том, что сейчас федеральная информационная система единого госреестра ЗАГС работает нестабильно, поэтому в деятельности загсов Пензенской области тоже имеются затруднения.

«Предпринимаются все возможные меры для скорейшего решения проблемы. О восстановлении стабильной работы будет сообщено дополнительно. При планировании обращения убедительная просьба заранее проконсультироваться по телефону», - сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Пензенской области.

После введения с 16 марта режима повышенной готовности загсы некоторое время продолжали работать в обычном режиме, однако с 26 марта они принимали меры предосторожности. Количество гостей на церемонии бракосочетания было ограничено, а гражданам рекомендовалось обращаться в учреждения через портал госуслуг.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

а на количество сектантов на обряде "венчания" не ограничено?

В храмики можно сотни людей без масок забить?

Имя: Гость
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