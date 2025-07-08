Общество

Стало известно, какие месяцы пензенцы чаще выбирают для свадеб

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В День семьи, любви и верности в Пензастате рассказали о союзах, заключенных в регионе в 2024 году.

Так, в Пензенской области было зарегистрировано 6 605 браков, это на 611 меньше, чем в 2023-м. Больше всего пар решили пожениться в августе (1 117), а также в июле (860), июне (791) и сентябре (726).

Самими непопулярными стали январь (292), февраль (338), декабрь (371) и май (373).

«Что касается возраста вступления в брак, около половины мужчин вступают в брак в возрасте от 20 до 29 лет. В 2024 году таких было 42,1% от общего числа зарегистрировавшихся. Количество женщин, пожелавших узаконить отношения в этом возрасте, составило 45,8%.

В возрасте от 30 до 39 лет в брак вступило 29,9% мужчин и 23,5% женщин, в возрастной категории 40 лет и старше мужчин вступило в брак 26,3%, женщин - 24,4% от общего числа брачующихся. В возрасте до 20 лет семьи создали 1,7% мужчин и 6,3% женщин», - отметили в Пензастате.

В 2023 году чаще всего в загс приходили в июле и августе. Также нередко для регистрации выбирались сентябрь и июнь. Самым бедным на свадьбы по традиции был май.

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