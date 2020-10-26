В Пензенской области рейтинговое голосование будут проводить в Сети

26.10.2020 | 13:42

Голосование за территории для благоустройства отныне будет проходить в новом формате. Об этом в понедельник, 26 октября, проинформировал на совещании с главами районов губернатор Иван Белозерцев, сославшись на постановление Правительства РФ.

«С 1 января 2021 года власти городов и районов должны будут размещать информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а граждане смогут голосовать и вносить свои предложения», - сообщил он.

«Сейчас такая практика принята в крупных городах. Мы тоже этим пользуемся. Чтобы запустить механизм, внесены изменения в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». Это позволит сделать прозрачным принятие решений в части благоустройства территорий. Граждане смогут получить доступ к сведениям о составе общественных комиссий по рассмотрению проектов благоустройства, ознакомиться с протоколами и графиками их заседаний», - пояснил глава региона

Иван Белозерцев поручил продолжить работу с учетом тех решений, которые были приняты на федеральном уровне. Он отметил, что интернет-голосование не исключает очное общение - встречи и обсуждения, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ранее рейтинговое голосование за общественные места для благоустройства проводилось в формате личного присутствия граждан. Как правило, участки обустраивались в учебных заведениях. Так, 25 июня жители Пензы выбирали территории из списка, в котором было 22 пункта: зеленые зоны, скверы, парки, улицы.

29 февраля в Кузнецке наряду с очной формой голосования использовалась заочная. Жители города могли по желанию отправиться на участок и там поставить галочку в бюллетень либо зайти в социальную сеть «Одноклассники» и сделать свой выбор с ее помощью.