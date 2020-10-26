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Общество

В Пензенской области рейтинговое голосование будут проводить в Сети

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Голосование за территории для благоустройства отныне будет проходить в новом формате. Об этом в понедельник, 26 октября, проинформировал на совещании с главами районов губернатор Иван Белозерцев, сославшись на постановление Правительства РФ.

«С 1 января 2021 года власти городов и районов должны будут размещать информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а граждане смогут голосовать и вносить свои предложения», - сообщил он.

«Сейчас такая практика принята в крупных городах. Мы тоже этим пользуемся. Чтобы запустить механизм, внесены изменения в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». Это позволит сделать прозрачным принятие решений в части благоустройства территорий. Граждане смогут получить доступ к сведениям о составе общественных комиссий по рассмотрению проектов благоустройства, ознакомиться с протоколами и графиками их заседаний», - пояснил глава региона

Иван Белозерцев поручил продолжить работу с учетом тех решений, которые были приняты на федеральном уровне. Он отметил, что интернет-голосование не исключает очное общение - встречи и обсуждения, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ранее рейтинговое голосование за общественные места для благоустройства проводилось в формате личного присутствия граждан. Как правило, участки обустраивались в учебных заведениях. Так, 25 июня жители Пензы выбирали территории из списка, в котором было 22 пункта: зеленые зоны, скверы, парки, улицы.

29 февраля в Кузнецке наряду с очной формой голосования использовалась заочная. Жители города могли по желанию отправиться на участок и там поставить галочку в бюллетень либо зайти в социальную сеть «Одноклассники» и сделать свой выбор с ее помощью.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В сети вы быстренько нужный результат сделаете. Проходили уже.

Гость||

и конечно постройка храмиков всех победит!

Гость||

Ну наконец то может прислушаться к гласу жителей, а то всё время ощущение что плюют на нас..

Гость||

Ну наконец то может прислушаться к гласу жителей, а то всё время ощущение что плюют на нас..

Гость||

Гость писал(a):

Ну наконец то может прислушаться к гласу жителей, а то всё время ощущение что плюют на нас..
Глупенький? Там все как надо сделают.

Гость||

Гость писал(a):

В сети вы быстренько нужный результат сделаете. Проходили уже.
Это точно ,все видели как тут переключали голосовалку против на все за,по поводу дырявого чудища. Про выборы тоже самое.Какое может быть благоустройство когда этим руководят Иоффе и Агамагомедов .

Гость||

Зачем истратили 7.5 млн. Руб на покраску моста? Это уровень умных чиновников? Стыд и позор, когда надо на более важные цели, не понятно что в головах

Гость||

Гость писал(a):

Ну наконец то может прислушаться к гласу жителей, а то всё время ощущение что плюют на нас..
ВЫ ДУРАЧОК?

Имя: Гость
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