Перечислены особенности курсов по Python для web от «Академии ТОП»

В программировании существует множество направлений, и для каждого требуются свои инструменты. Один из универсальных - Python. Курс по Python для web от «Академии ТОП» направлен на получение знаний по веб-разработке.

Общий обзор

Курс охватывает все аспекты разработки современных веб-приложений. Он рассчитан на 12 месяцев и включает в себя более 700 академических часов, занятия проводятся 1-3 раза в неделю. При этом действует очная и дистанционная форма. Учиться офлайн можно в 500 филиалах, расположенных в разных городах.

В программу входят следующие разделы:

- основы программирования на HTML и CSS;

- базовые знания по Python;

- SQL и операции с базами данных;

- веб-фреймворки;

- навыки по работе с JavaScript, jQuery и AJAX;

- глубокий разбор работы на Python, в том числе тестирования кода;

- интерактивная клиентская логика.

Стоит отметить, что все темы основаны на реальных требованиях к веб-разработке и содержат практические задачи, опыт выполнения которых может оказаться необходимым в будущей карьере.

Преимущества

Одно из главных достоинств курса от «Академии ТОП» - получение реальных навыков. Конечно, теорию студенты тоже изучают, но большую роль играет практика: готовые домашние задания и проекты можно включить в личное портфолио.

Так, к концу обучения студенты курса смогут создать:

- новостной сайт;

- полноценный интернет-магазины одежды;

- галерею, работающую в онлайн-режиме;

- электронную библиотеку;

- приложение по подсчету калорий;

- систему сервиса доставки.

Курс дает не только опыт по востребованным направлениям, но и позволяет собрать интересные проекты, прежде всего действующие приложения.

Помощь в трудоустройстве

Студентов и очной, и дистанционной формы ждут реальные карьерные перспективы. Пройдя курс, ученики получают от «Академии ТОП» помощь в трудоустройстве. Лучших выпускников приглашают на стажировку крупные разработчики. Зачастую это заканчивается приемом в штат программистов.

Таким образом, курс становится настоящей инвестицией в будущее. Практика показывает: средняя зарплата, которую получают выпускники сразу после приема на работу, превышает 70 000 рублей в месяц.

Реклама. Заказчик - АНО ДПО «Академия Топ». ИНН 7730257499.