Общество

В сквере «Семейный» на ГПЗ может появиться бесплатный интернет

В сквере «Семейный» на ГПЗ может появиться точка общественного Wi-Fi. Вопрос о размещении роутеров прорабатывается, сообщили в областном минцифры в четверг, 11 сентября.

В ведомстве заявили, что на сегодня сеть Penza_Free уже работает в следующих местах:

- улица Московская (от драмтеатра до Фонтанной площади),

- сквер «Копилка пословиц»,

- сквер им. В. Г. Белинского,

- площадь Ленина,

- сквер Славы,

- набережная Суры (в районе «Ростка»),

- Комсомольский парк (в районе роллердрома),

- Детский парк (ул. Кронштадтская, д. 1а),

- парк им. В. Г. Белинского (в районе планетария),

- аэропорт,

- автовокзал,

- Привокзальная площадь станции Пенза-I,

- Юбилейная площадь,

- «Могилевский дворик».

Качество связи устраивает не всех горожан. «Подключиться-то можно, только вот интернета все равно нет. Бестолковые точки», «На Московской есть - на площади Ленина отрубается», «В воскресенье не удалось подключиться к Penza_Free!», «Да верните уже нормальный мобильный интернет и заберите себе этот Wi-Fi. Сначала не подключается, потом не грузит, толку ноль», «Клево, еще один Wi-Fi, который не работает», - пишут люди в соцсетях.

