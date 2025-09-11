В сквере «Семейный» на ГПЗ может появиться бесплатный интернет

В сквере «Семейный» на ГПЗ может появиться точка общественного Wi-Fi. Вопрос о размещении роутеров прорабатывается, сообщили в областном минцифры в четверг, 11 сентября.
В ведомстве заявили, что на сегодня сеть Penza_Free уже работает в следующих местах:
- улица Московская (от драмтеатра до Фонтанной площади),
- сквер «Копилка пословиц»,
- сквер им. В. Г. Белинского,
- площадь Ленина,
- сквер Славы,
- набережная Суры (в районе «Ростка»),
- Комсомольский парк (в районе роллердрома),
- Детский парк (ул. Кронштадтская, д. 1а),
- парк им. В. Г. Белинского (в районе планетария),
- аэропорт,
- автовокзал,
- Привокзальная площадь станции Пенза-I,
- Юбилейная площадь,
- «Могилевский дворик».
Качество связи устраивает не всех горожан. «Подключиться-то можно, только вот интернета все равно нет. Бестолковые точки», «На Московской есть - на площади Ленина отрубается», «В воскресенье не удалось подключиться к Penza_Free!», «Да верните уже нормальный мобильный интернет и заберите себе этот Wi-Fi. Сначала не подключается, потом не грузит, толку ноль», «Клево, еще один Wi-Fi, который не работает», - пишут люди в соцсетях.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀