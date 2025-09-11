Сетевое издание|18+|Четверг|11 сен 2025|19:07
Общество

Отрезаны от мира: депутат рассказал о частном секторе без интернета

В Пензе нужно создать рабочую группу, которая занималась бы вопросами обеспечения горожан интернетом. С такой инициативой на заседании в гордуме в четверг, 11 сентября, выступил депутат Алексей Шуварин.

«У нас есть районы, которые остались совсем без связи. Ко мне обращаются жители улицы Транспортной (мкр. Пенза-III. - Прим. ред.), Максима Горького. Они говорят, что раньше пользовались мобильным интернетом, теперь же его нет. Они оказались фактически отрезаны от мира. Сайты банков, госуслуг им недоступны. Дети лишены возможности нормально учиться», - пояснил Шуварин.

По его словам, в основном страдают жители частного сектора. Провайдеры не хотят вести к ним кабель, а мобильный интернет ограничен даже в те часы, когда нет беспилотной опасности.

Депутат предложил создать рабочую группу, которая занялась бы проблемами этих пензенцев. «Возможно, стоит поднять вопрос субсидий на проведение кабельного интернета. Или установить им временные точки Wi-Fi», - высказал мнение Алексей Шуварин.

Депутат Андрей Жданников поддержал идею и предложил подключить к решению проблемы минцифры региона.

