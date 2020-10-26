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Общество

В Пензенской области беременных чиновниц переведут на удаленку

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В понедельник, 26 октября, на совещании в правительстве Пензенской области шла речь о необходимости самоизоляции беременных.

Губернатор Иван Белозерцев констатировал, что они, как и все остальные, рискуют заразиться коронавирусом.

«Минздравом в отношении беременных женщин даны рекомендации на период ограничительных мероприятий исключить или максимально ограничить контакты, особенно с людьми, больными COVID-19», - отметил глава региона.

Он заявил, что в его адрес продолжают поступать обращения от будущих мам, чья профессиональная деятельность связана с риском заразиться опасной инфекцией.

«Все беременные женщины, работающие в правительстве Пензенской области, сегодня отправлены на дистанционный режим работы. Поручаю всем главам муниципальных образований, руководителям госорганов принять решение по организации работы беременных женщин, разработать соответствующие документы для проведения этой работы в подведомственных учреждениях», - высказался Иван Белозерцев.

Он дал задание вице-губернатору Ларисе Рябихиной, а также врио министра труда, соцзащиты и демографии Алексею Качану до конца дня разработать образцы документов для оформления этой процедуры, разместить их на сайте минтруда и направить в муниципальные образования.

«Организовать все до 28 октября и письменно доложить», - потребовал губернатор.

Он также поручил сформировать от его имени обращение к руководителям промышленных и других крупных предприятий с рекомендацией проявить социальную ответственность и перевести беременных на удаленку.

«Даже если деятельность женщины не связана с возможностью работать на удаленке (хозяйственная работа), можно вписать ей в обязанности то, что она сможет выполнять на удаленке», - пояснил Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А не "чиновниц"?

Гость||

А остальные беременные пускай вкалывают на своих местах, их не жалко...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Даже если деятельность женщины не связана с возможностью работать на удаленке (хозяйственная работа), можно вписать ей в обязанности то, что она сможет выполнять на удаленке», - пояснил Белозерцев.
Замечательно)

Гость||

И что их много?

Гость||

Гость писал(a):

А остальные беременные пускай вкалывают на своих местах, их не жалко..
Остальных беременных тоже переведут на дистанционку.

Гость||

Гость писал(a):

И что их много?
Овуляшки громче всех вопят просто

Имя: Гость
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