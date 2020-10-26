Пензенских студентов поблагодарили за работу во время пандемии

26.10.2020 | 09:52

В Пензенской области поблагодарили студентов, включившихся в работу во время пандемии коронавируса. Вклад, который они делают, обсудили во время оперативного совещания в региональном правительстве.

Врио министра здравоохранения области Александр Никишин сообщил, что в кол-центре было создано 45 рабочих мест для приема звонков от заболевших.

Кроме того, еще 40 шестикурсников мединститута по телефону общаются с теми, кто уже находится на больничном. Они помогают пациентам вести дневниковые записи, освобождая от этой работы участковых врачей.

«Если возникнет необходимость, закупим еще оборудование и увеличим количество рабочих мест», - пояснил Никишин.

Иван Белозерцев отметил, что деятельность студентов полезна и для пациентов, и для них самих.

«Огромное спасибо студентам за работу. Они и практику получат, и пользу оказывают огромную. Давайте подводить итоги этой работы, и как можно больше студентов привлекать там, где это необходимо», - поручил Белозерцев.