Студенты ПФО смогут стать амбассадорами крупного работодателя

28.07.2025 | 16:47

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ВТБ открыл набор на программу амбассадоров бренда для студентов из московских и региональных вузов.

По результатам отбора для 30 талантливых и инициативных молодых людей будет организована обучающая программа. Например, они научатся создавать контент для социальных сетей, проводить публичные мероприятия и выстраивать эффективные коммуникации.

Ребята будут рассказывать на страницах соцсетей вузов о карьерных вариантах для студентов в банке и организуют более 300 мероприятий в различных форматах.

По итогам программы амбассадоры получат приоритет при отборе на стажировки и вакансии, а также возможность зачесть учебную практику.

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