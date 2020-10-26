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Общество

Пензенские аптеки проверят после сообщений о дефиците лекарств

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В пензенских аптеках организуют проверки наличия и стоимости препаратов, используемых для лечения ОРВИ и гриппа. Соответствующее поручение дал в понедельник, 26 октября, губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, необходимо следить, чтобы в аптечных сетях имелись антибиотики и другие лекарственные препараты, востребованные в осенне-зимний и последующий весенний периоды, и чтобы их стоимость не повышалась.

«Мы должны осуществлять контроль и мониторинг. Не так, чтобы по какой цене захотели, по такой и продают. Такого не должно быть», - подчеркнул глава региона.

Белозерцев потребовал анализировать обстановку и при возникновении каких-либо сомнений по качеству, наличию или стоимости лекарств отправлять их в областной штаб на его имя.

«Будем реагировать», - резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что пензенцы начали массово скупать в аптеках лекарства, которые помогают бороться с простудами. Во многих торговых точках исчезли определенные виды антибиотиков, меньше стал выбор противовирусных, жаропонижающих и иммуномодуляторов. Возник и дефицит градусников.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Побольше пишите про дефицит лекарств и он обязательно будет!

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