Пензенские аптеки проверят после сообщений о дефиците лекарств

В пензенских аптеках организуют проверки наличия и стоимости препаратов, используемых для лечения ОРВИ и гриппа. Соответствующее поручение дал в понедельник, 26 октября, губернатор Иван Белозерцев.
По его словам, необходимо следить, чтобы в аптечных сетях имелись антибиотики и другие лекарственные препараты, востребованные в осенне-зимний и последующий весенний периоды, и чтобы их стоимость не повышалась.
«Мы должны осуществлять контроль и мониторинг. Не так, чтобы по какой цене захотели, по такой и продают. Такого не должно быть», - подчеркнул глава региона.
Белозерцев потребовал анализировать обстановку и при возникновении каких-либо сомнений по качеству, наличию или стоимости лекарств отправлять их в областной штаб на его имя.
«Будем реагировать», - резюмировал губернатор.
Ранее сообщалось, что пензенцы начали массово скупать в аптеках лекарства, которые помогают бороться с простудами. Во многих торговых точках исчезли определенные виды антибиотиков, меньше стал выбор противовирусных, жаропонижающих и иммуномодуляторов. Возник и дефицит градусников.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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