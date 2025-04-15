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Экономика

АО «Городские аптеки» предложили выставить на продажу

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Судьбу АО «Городские аптеки» обсудили на заседании комиссии Пензенской городской думы во вторник, 15 апреля.

По словам председателя думы Дениса Соболева, количество коммерческих аптек в Пензе таково, что городское предприятие не может составлять им конкуренцию и в итоге не приносит денег в казну.

«Не дело городских властей заниматься аптечным бизнесом», - высказал он свою точку зрения и предложил в перспективе включить предприятие в план приватизации.

Проработать этот вопрос Денис Соболев поручил начальнику управления муниципального имущества Юрию Блузме.

В 2023 году Арбитражный суд признал недействительной сделку по продаже «Городских аптек». Их отдали по цене в 2 раза ниже рыночной.

Сам договор купли-продажи недвижимого имущества был заключен 5 августа 2022 года - без согласования с администрацией областного центра. АО продало 4 помещения общей площадью 278 кв. м на улицах Ватутина, Каракозова, Лядова и Терновского. Их отдали за 5 310 000 рублей.

При этом, согласно экспертизе, рыночная стоимость объектов составляла 10 200 000 рублей. Продажа по заниженной цене в ущерб интересам единственного акционера стала основанием для оспаривания сделки.

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