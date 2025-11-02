В Пензенской области начался новый месячник по благоустройству

02.11.2025 | 11:30

В Пензенской области в пятницу, 1 ноября, объявили месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Соответствующее распоряжение правительства региона опубликовано на сайте органа исполнительной власти.

Должностным лицам рекомендовали провести беседы с сотрудниками организаций и населением, разъяснив людям задачи месячника, а также организовать проведение санитарных пятниц.

Планируется очистить скверы, парки, места воинских захоронений от сухой растительности, убрать опавшие листья, скопившиеся вдоль дорог, на территории предприятий, домов.

Также в Пензенской области должны привести в порядок площадки ТКО, освободив их от мусора и порубочных остатков, листьев.

Завершится месячник 29 ноября.

Ранее в регионе месячник по благоустройству объявляли с 15 сентября по 11 октября. Помимо уборки и приведения в порядок территорий, чиновники, активисты и жители области занимались озеленением.