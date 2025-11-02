В Пензенской области начался новый месячник по благоустройству

В Пензенской области в пятницу, 1 ноября, объявили месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Соответствующее распоряжение правительства региона опубликовано на сайте органа исполнительной власти.
Должностным лицам рекомендовали провести беседы с сотрудниками организаций и населением, разъяснив людям задачи месячника, а также организовать проведение санитарных пятниц.
Планируется очистить скверы, парки, места воинских захоронений от сухой растительности, убрать опавшие листья, скопившиеся вдоль дорог, на территории предприятий, домов.
Также в Пензенской области должны привести в порядок площадки ТКО, освободив их от мусора и порубочных остатков, листьев.
Завершится месячник 29 ноября.
Ранее в регионе месячник по благоустройству объявляли с 15 сентября по 11 октября. Помимо уборки и приведения в порядок территорий, чиновники, активисты и жители области занимались озеленением.
Новости по теме
- В УЖКХ Пензы объяснили, почему намерены поливать дороги до морозов
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- Стало известно, как пензенцам попасть в программу ремонта дворов
- С Привокзальной площади обещают убрать «отпечаток 90-х годов»
- В Пензе пообещали не дать погибнуть саженцам от навалов снега и льда
- В Пензе продлили срок бесплатного вывоза опавшей листвы на полигон
- Зачем мыть полы отваром луковой шелухи?
- Губернатор: Благоустроены еще 54 общественные территории
- На Тропе здоровья в Пензе установят дополнительные скамейки
- Вводятся штрафы за подтопление улиц и разрушенные крышки колодцев
Последние новости
- 3 ноября в Пензенской области будет сухим и почти безветренным
- В УЖКХ Пензы объяснили, почему намерены поливать дороги до морозов
- У жителей Пензенской области большой риск возникновения инсульта
- Перечислены улицы Пензы, где 3 ноября не будет электричества
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
- В Пензенской области выявили новый очаг бешенства
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!