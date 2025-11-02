Перечислены улицы Пензы, где 3 ноября не будет электричества

В понедельник, 3 ноября, в части домов Пензы отключат электричество для проведения ремонтных работ на сетях, предупредили в ресурсоснабжающей организации.
С 8:30 до 16:00 света не будет по следующим адресам:
- ул. Громова, 50;
- ул. Есенина, 30Б,32;
- ул. Красноармейская, 64, 66, 68-94, 96-106, 108-113, 115-124, 126;
- ул. Огарева, 115, 115а, 117-136, 138, 140;
- 3-й пр-д Огарева, 2, 2Б, 4-17, 19, 19а, 21;
- ул. Островского, 98, 98а, 100, 102, 104-112, 114-145, 148-152, 154-171, 173, 175, 177, 179а;
- ул. Полярная, 21;
- 1-й Полярный пр-д, 3-9, 12-14, 16, 17, 23, 25, 27, 29;
- 2-й Средний пр-д, 27, 29-42;
- ул. Средняя, 71;
- ул. Баженова, 81-97 (нечетные), 90, 91, 93, 95, 97, 102-120 (четные), 121, 121а, 121Б;
- ул. Достоевского, 86, 88, 96, 98;
- ул. Крымская, 99-105 (нечетные), 109-127 (нечетные), 131, 133, 135, 136, 137, 137а, 137Б, 139;
- 1-й Крымский пр-д, 13, 15, 21, 1621 кад.;
- 2-й Литературный пр-д, 3, 9, 11.
