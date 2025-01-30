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История

История Пензы: Ассортимент дореволюционной аптеки мог шокировать

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционное время в аптеках торговали не только медицинскими препаратами. Среди прочего там имелось и много технических изделий. Ассортимент вызвал бы шок у наших современников. Подобная аптека когда-то находилась на Московской, 40. Здание до наших дней не сохранилось.

Ассортимент заведения господина Усердова удивил бы любого из наших современников. В продаже имелись динамо-машины, электромоторы, лампочки накаливания, батарейки для карманных фонарей и многое другое.

При этом в начале XX века в аптеках торговали еще и бензином. Автомобилисты покупали канистры и тут же заправлялись. Кстати, раньше это топливо использовалось и для лечения кожных заболеваний.

С каждым годом бизнес Николая Усердова расширялся, и вскоре технические изделия стали теснить медицинские препараты. Коммерсант завозил косметические и парфюмерные товары, галлипольское масло, церковные губки, а чуть позже начал торговать даже фотографическими принадлежностями.

Незадолго до Первой мировой войны предприниматель открыл на Московской, 40, ветеринарную клинику.

«Принимаем больных животных и даем советы по уходу, - говорилось в рекламном объявлении, - к осенним прививкам оспы овцам имеется свежая проверенная лимфа».

С 1909 года на Московской, 40, работал зубной врач Файнштейн, получивший известность в городе как первый владелец пензенского такси. У него был личный автомобиль с откидной крышей.

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