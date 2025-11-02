В УЖКХ Пензы объяснили, почему намерены поливать дороги до морозов

В Пензе лужи на дорогах часто мешают пешеходам пересечь проезжую часть. При этом коммунальщики усложняют ситуацию, продолжая использовать поливальные машины, несмотря на осеннюю ненастную погоду, пожаловалась горожанка.
«Зачем во время дождя поливать дорогу? Чтобы воды еще больше стало?» - спросила женщина в телеграм-канале главы города Олега Денисова.
На ее обращение отреагировал представитель Управления ЖКХ Пензы. По его словам, полив в ненастную погоду обеспечивает безопасность дорожного движения.
«В период осадков на проезжую часть дорог может выноситься грунт. Он загрязняет покрытие, делает его скользким. При этом после дождя грязь, попавшая между зернами асфальта, раскисает, и так ее гораздо легче смыть, то есть помывка дорог во время дождя гораздо эффективнее, чем в сухую погоду.
Кроме того, опадающая листва создает дополнительный объем работы для специализированной техники. На тротуарах она создает риск падений для пешеходов, а на дорогах влажные листья превращаются в скользкую кашу, значительно ухудшая сцепление шин с асфальтом и повышая вероятность ДТП», - объяснил представитель управления.
Он добавил, что использование поливальных машин прекращается «при устойчивом снижении температуры до минусовых значений».
