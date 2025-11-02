3 ноября в Пензенской области будет сухим и почти безветренным

В Пензенской области в понедельник, 3 ноября, осадков не ожидается, рассказали синоптики Приволжского УГМС.
В ночь на первый день недели температура опустится до -3…+2 градусов. Утром будет облачно, около +3 градусов.
Днем ожидаются переменная облачность, слабый и неустойчивый ветер. Воздух прогреется до +7 градусов.
На погоду в регионе повлияет фронт повышенного атмосферного давления. Из-за него осадки прекратились, а температура понизилась.
После праздников в Пензенской области дневная температура поднимется до +9...+10, пообещали синоптики центра «Фобос». Так скажется теплый атмосферный фронт, прохождение которого ожидается.
