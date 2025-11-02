Общество

У жителей Пензенской области большой риск возникновения инсульта

Печать
Telegram

У жителей Пензенской области сохраняется высокий риск развития сердечно-сосудистых катастроф, в том числе инсульта, отметили в региональном минздраве.

В ведомстве подвели итоги диспансеризации за 9 месяцев этого года. Всего осмотр врачей прошли 466 090 человек. Факторы риска возникновения инсульта среди них распределились следующим образом: на первом месте (27,6% обследованных) - повышенный уровень холестерина, на втором (20,7%) - высокое артериальное давление, на третьем (14,3%) - повышенный уровень глюкозы.

У 13% жителей области, прошедших диспансеризацию, выявили высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск.

«Чтобы снизить риск развития инсульта, необходимо знать цифры своего артериального давления, соблюдать все рекомендации врача при лечении гипертонии. Необходимо следить за уровнем сахара и холестерина в крови, соблюдать принципы здорового питания, быть физически активным, избегать стрессовых ситуаций, отказаться от курения и снизить потребление алкоголя», - перечислили медики.

Инсульт - одно из наиболее распространенных последствий сердечно-сосудистых заболеваний. В России ежегодно фиксируется около 450 000 случаев такого мозгового удара, 30% пациентов - это люди до 40 лет.

После инсульта полностью восстанавливаются и могут вести полноценную жизнь только 8% человек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети