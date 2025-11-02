У жителей Пензенской области большой риск возникновения инсульта

У жителей Пензенской области сохраняется высокий риск развития сердечно-сосудистых катастроф, в том числе инсульта, отметили в региональном минздраве.
В ведомстве подвели итоги диспансеризации за 9 месяцев этого года. Всего осмотр врачей прошли 466 090 человек. Факторы риска возникновения инсульта среди них распределились следующим образом: на первом месте (27,6% обследованных) - повышенный уровень холестерина, на втором (20,7%) - высокое артериальное давление, на третьем (14,3%) - повышенный уровень глюкозы.
У 13% жителей области, прошедших диспансеризацию, выявили высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск.
«Чтобы снизить риск развития инсульта, необходимо знать цифры своего артериального давления, соблюдать все рекомендации врача при лечении гипертонии. Необходимо следить за уровнем сахара и холестерина в крови, соблюдать принципы здорового питания, быть физически активным, избегать стрессовых ситуаций, отказаться от курения и снизить потребление алкоголя», - перечислили медики.
Инсульт - одно из наиболее распространенных последствий сердечно-сосудистых заболеваний. В России ежегодно фиксируется около 450 000 случаев такого мозгового удара, 30% пациентов - это люди до 40 лет.
После инсульта полностью восстанавливаются и могут вести полноценную жизнь только 8% человек.
