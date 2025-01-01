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Общество

Пропажу важного для астматиков лекарства прокомментировали

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Житель Пензенской области пожаловался, что в аптеках региона невозможно купить важный для астматиков препарат под названием «Вентолин». Имеются только его аналоги, не всегда способные заменить это лекарство.

О проблеме мужчина сообщил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«На территории Российской Федерации и Пензенской области из аптек пропал незаменимый для людей, страдающих астмой, жизненно важный препарат «Вентолин». Все аналоги с действующим веществом сальбутамол не всегда являются полноценной заменой «Вентолина», так как могут иметь отличия в составе, а именно наличие этанола (спирта) во вспомогательных веществах, что ухудшает состояние больного астмой, так как имеется повышенная чувствительность к этим веществам. Прошу наладить поставки «Вентолина» в РФ и убрать этанол (спирт) из состава в аналогах», - написал пензенец.

На обращение отреагировал представитель регионального минздрава. Он пояснил, что министерство не отвечает за негосударственные аптеки, только за те учреждения, которые отпускают лекарственные препараты для нужд стационара и обеспечивают льготными медикаментами.

«В соответствии с действующим законодательством назначение лекарственных препаратов осуществляется по международному непатентованному наименованию (МНН). Назначение конкретного торгового наименования осуществляется по решению врачебной комиссии в случае наличия нежелательных побочных реакций на применение препарата определенного производителя. МНН препарата «Вентолин» - сальбутамол (действующее вещество)», - сообщили пензенцу.

Представитель минздрава добавил, что аптеки могут отпустить сальбутамол под любым торговым названием. В ответ пензенец попросил убрать из состава препарата этанол.

Ранее жительница Пензы пожаловалась, что не может привить от полиомиелита ребенка, родившегося в апреле 2024 года. В поликлинике нет вакцины. Сотрудник ГБУЗ «Городская детская поликлиника» ответил ей, что поставка препарата была, но доз на всех малышей не хватило.

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