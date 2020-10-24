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Общество

В Пензе подвели итоги очередной санитарной пятницы

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В пятницу, 23 октября, в Пензе прошла очередная уборка территорий, в которой приняли участие коллективы предприятий и организаций. Санитарная пятница стала одним из мероприятий месячника по благоустройству, проходящего в областном центре.

В Железнодорожном районе собрана опавшая листва на улице Дружбы и в Октябрьском сквере. Санитарный патруль собрал мусор, очистил остановки общественного транспорта, посадочные площадки и урны. Работники управляющих компаний привели в порядок дворы многоэтажек.

Ликвидированы стихийные свалки на улицах Антонова, Фабричной, Тарханова, Измайлова, Луначарского. В микрорайонах Стрела, Шуист, Пенза-III очищены от бытового мусора контейнерные площадки, на центральных улицах района срезаны объявления со световых опор.

В Октябрьском районе убран мусор и вырублены поросли на улице Ульяновской, столбы избавлены от несанкционированной рекламы. На муниципальной земле приведены в порядок контейнерные площадки. Продолжилась работа по очистке дворов от листвы и растительных остатков.

Также с помощью вакуумно-подметальной машины прошла уборка с увлажнением прилотковой части дорог на улицах Беляева, Воровского, Кирпичной, Титова, Минской, Одесской, Ульяновской, Кронштадтской, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Чем же тогда занимаются коммунальные службы, если даже во дворах жилых домов срач? За что мы деньги платим комунальщикам?

Гость||

Вот, вот, где работники метлы и лопаты? на удалёнке, чаи гоняют по домам. Дворник на диване массу топит, а санитары из бюджетных организаций листья, мусор выгребают за того парня, и это нормально?

Гость||

А в районе север когда будет санитарная пятница?

Гость||

Когда бюджетников организуют.

Имя: Гость
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