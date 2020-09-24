В Пензе всеобщий субботник даст старт месячнику по благоустройству

24.09.2020 | 11:37

В субботу, 26 сентября, в Пензе состоится общегородской субботник, который даст старт осеннему месячнику по благоустройству.

25 сентября в областном центре пройдет санитарная пятница, в ней примут участие сотрудники всех предприятий независимо от форм собственности.

За два дня планируется не только ликвидировать стихийные свалки и убрать опавшую листву, но и посадить молодые липы, рябины, клены и голубые ели. В общей сложности во время месячника в городе появится свыше двух тысяч новых саженцев.

Также на основных магистралях Пензы, где были спилены аварийные деревья, планируется посадить более 100 крупных лип.

«Не останутся без внимания и обновленные скверы в центре города. В ближайшую субботу начнем работу по их озеленению. В первую очередь высадим 20 крупномеров - взрослых лип высотой 5-7 метров», - пообещал заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов.

«Для озеленения придомовой территории жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию, которая через районную администрацию обеспечит их посадочным материалом. Также администрации районов города окажут помощь с вывозом собранного мусора», - добавил Олег Денисов.

«Во время месячника по установившемуся порядку будет действовать упрощенный процесс приема мусора на полигоне ТБО. Предприятия и организации города могут обратиться в районную администрацию, оформить путевой лист и бесплатно вывезти отходы (кроме промышленных и строительных) на свалку», - напомнили в пресс-службе мэрии.